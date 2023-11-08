Авиакомпании перевезли в России почти 90 миллионов человек к ноябрю

По итогам 10 месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли почти 90 миллионов пассажиров, заявил 8 ноября замглавы Минтранса Игорь Чалик. Его слова прозвучали в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного развитию региональных перевозок.

По словам Чалика, точные данные будут готовы через неделю, пока же приходится оперировать предварительными. "Но мы выходим примерно на 90 миллионов пассажиров по результатам 10 месяцев", — цитирует ТАСС слова чиновника.

За девять месяцев авиакомпании перевезли 81,1 миллиона человек, что на 11 % превышает результат за аналогичный период предыдущего года, отметил замминистра. Согласно озвученному им прогнозу, по итогам года следует ожидать достижения отметки в 103 миллиона перевезенных пассажиров или даже выше. За весь прошлый год услугами авиакомпаний воспользовались 95,2 миллиона человек.

Ранее стало известно о намерении депутатов петербургского Заксобрания переписать в законе о туристской деятельности значение понятия "авиатуризм". Кроме того, на федеральном уровне авиакомпании выступили за создание единого черного списка для авиадебоширов.

Фото: ЗАКС.Ру