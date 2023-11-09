"Это мошенники": Двойники Вишневского теперь есть и в соцсетях

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский рассказал о новом типе мошенничества, связанного с ним. В мессенджере Telegram появился аккаунт с настоящим именем и фотографией политика, с которого ведется подозрительная активность.

Знающие люди смогут отличить поддельный аккаунт от оригинального по неправильно указанной должности "яблочника": вместо замглавы парламентской фракции Вишневский обозначен как ее руководитель.

"Друзья, внимание, если кто-то вам сейчас пишет от моего имени и спрашивает, как вы поживаете, то это мошенники. Если что, сразу звоните мне", - попросил депутат в своем Telegram-канале.

Ему известно как минимум об одном случае ведения сомнительной переписки с аккаунта, созданного злоумышленниками.

Ранее на подобных двойников жаловался однопартиец Вишневского Лев Шлосберг*.

Отметим, что двойники Вишневского стали мемом еще в 2021 году. Только тогда они существовали офлайн и даже шли вместе с ним на парламентские выборы.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру