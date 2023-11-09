Матвиенко хочет выдавать квартиру за рождение третьего ребенка в семье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей автоматического предоставления квартир семьям, в которых родился третий ребенок. В качестве положительного примера подобной практики она вспомнила свой опыт работы губернатором Петербурга (2003-2011 годы).

"Семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру", - приводит речь Матвиенко ТАСС.

Гарантированная недвижимость, в понимании главы Совфеда, служит отличным стимулом для заведения ребенка. При этом с обеспеченными семьями можно, по ее мнению, поступать несколько иначе: например, предоставлять льготную ипотеку.

Ранее на неделе в исполнении Матвиенко прозвучали еще два оригинальных предложения: о переименовании Роспотребнадзора и об учреждении "Министерства счастья".

Фото: ЗАКС.Ру