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Новости 18:27

Петербургскому активисту Веприкову отменили заочный арест

фото ЗакС политика Петербургскому активисту Веприкову отменили заочный арест

Горсуд Петербурга удовлетворил апелляцию защиты активиста Николая Веприкова на сентябрьское решение нижестоящей инстанции о его заочном аресте. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Веприкова преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

Дело отправили на новое рассмотрение.

После того, как активисту смягчили меру пресечения и выпустили его из СИЗО, стало известно о его отъезде за границу. Веприкову инкриминируют ссылки на пацифистские материалы, размещенные на его странице "ВКонтакте".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: Анна Мотовилова / MR7


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