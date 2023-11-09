На суде по делу документалиста Королева приставы задержали слушателя

На очередном судебном заседании по делу петербургского документалиста Всеволода Королева спор одного из слушателей с приставами привел к его задержанию.

По данным "ОВД-Инфо"*, активист Леонид Николаев утверждает, что пристав толкнул его. Прямо противоположное мнение имеется у его оппонента. Полицейские увезли Николаева в отдел №36. Пока неизвестно, будет ли составлен на него протокол и по какой статье.

Напомним, поэта и документалиста Всеволода Королева судят по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК) в Выборгском районном суде. По версии следствия, фигурант распространял недостоверные сведения о военной спецоперации на своей странице "ВКонтакте".

Новый год подсудимый встретит в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру