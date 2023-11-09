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Новости 19:20

На суде по делу документалиста Королева приставы задержали слушателя

фото ЗакС политика На суде по делу документалиста Королева приставы задержали слушателя

На очередном судебном заседании по делу петербургского документалиста Всеволода Королева спор одного из слушателей с приставами привел к его задержанию.

По данным "ОВД-Инфо"*, активист Леонид Николаев утверждает, что пристав толкнул его. Прямо противоположное мнение имеется у его оппонента. Полицейские увезли Николаева в отдел №36. Пока неизвестно, будет ли составлен на него протокол и по какой статье.

Напомним, поэта и документалиста Всеволода Королева судят по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК) в Выборгском районном суде. По версии следствия, фигурант распространял недостоверные сведения о военной спецоперации на своей странице "ВКонтакте".

Новый год подсудимый встретит в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру


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