В Москве суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Россиянин по фамилии Блинов заключен под стражу решением Лефортовского суда Москвы, сообщило 10 ноября РИА "Новости". Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"Суд избрал в отношении Блинова Г. А. меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали информагентству в суде.

Детали дела не раскрываются в связи с тем, что материалы засекречены. В частности, неизвестны должность и место работы гражданина, а также непосредственно инкриминируемое ему деяние.

Месяцем ранее стало известно о возбуждении дела о госизмене против уехавшего на Украину адвоката Ильи Новикова*. В вину ему поставили вступление в тероборону этой страны, участие в боевых действиях и пропагандистскую деятельность.

Позже представитель МИД Мария Захарова объявила о возможности приравнять к госизмене получение россиянами так называемых "паспортов демократии" ЕС.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру