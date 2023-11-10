Сенаторы занялись разработкой проекта об ответственности за невовремя оказанную помощь участникам СВО

Члены Совета Федерации приступили к разработке законопроекта об ответственности должностных лиц за несвоевременное оказание помощи участникам СВО и ветеранам боевых действий, рассказала 10 ноября сенатор то Крыма Ольга Ковитиди. Заявление прозвучало в ходе круглого стола по вопросам криминализации противодействия мобилизации и режимам военного положения и военного времени.

В своем выступлении Ковитиди назвала актуальным вопрос ответственности должностных лиц за проволочки с оказанием социальной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий.

"Такая инициатива нами прорабатывается. Цель инициативы правильная, понятная — выполнение государственных гарантий для участников специальной военной операции", — приводит слова сенатора ТАСС.

Также Ковитиди пожаловалась на "чрезвычайно непростую" обстановку в России в период СВО. По ее версии, зарубежные спецслужбы якобы "всё больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат" для дестабилизации обстановки и подрыва авторитета власти.

В мае Ковитиди внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об упрощении заключения трудовых договоров с подростками в возрасте от 14-15 лет. До этого она выступила соавтором законопроекта о запрете "некириллической" рекламы.

Фото: ЗАКС.Ру