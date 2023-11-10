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Новости 14:47

Сенаторы занялись разработкой проекта об ответственности за невовремя оказанную помощь участникам СВО

фото ЗакС политика Сенаторы занялись разработкой проекта об ответственности за невовремя оказанную помощь участникам СВО

Члены Совета Федерации приступили к разработке законопроекта об ответственности должностных лиц за несвоевременное оказание помощи участникам СВО и ветеранам боевых действий, рассказала 10 ноября сенатор то Крыма Ольга Ковитиди. Заявление прозвучало в ходе круглого стола по вопросам криминализации противодействия мобилизации и режимам военного положения и военного времени.

В своем выступлении Ковитиди назвала актуальным вопрос ответственности должностных лиц за проволочки с оказанием социальной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий.

"Такая инициатива нами прорабатывается. Цель инициативы правильная, понятная — выполнение государственных гарантий для участников специальной военной операции", — приводит слова сенатора ТАСС.

Также Ковитиди пожаловалась на "чрезвычайно непростую" обстановку в России в период СВО. По ее версии, зарубежные спецслужбы якобы "всё больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат" для дестабилизации обстановки и подрыва авторитета власти.

В мае Ковитиди внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об упрощении заключения трудовых договоров с подростками в возрасте от 14-15 лет. До этого она выступила соавтором законопроекта о запрете "некириллической" рекламы.

Фото: ЗАКС.Ру


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