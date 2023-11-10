Приморский суд оштрафовал водителя за оскорбление чувств верующих и стычку с полицией

Прославившийся минувшей весной Интигам Алиев должен выплатить полторы сотни тысяч рублей за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), решил Приморский суд Петербурга. Уголовное дело против него было возбуждено после гневного спича в адрес христиан и причинения страданий сотруднику полиции.

Как установил суд, 23 марта Алиев в ходе дорожного конфликта на Комендантском проспекте позволил себе высказывания негативного характера в адрес христиан. Вечером 28 марта у него случилась стычка с правоохранителями, собиравшимися доставить его в отдел полиции. Воспротивившись этому, водитель стал бить силовиков руками и ногами, причем одного из них бросил через спину на асфальт. Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, этим он причинил полицейским "физическую боль, нравственные страдания и телесные повреждения".

С места происшествия Алиев скрылся, вечером 4 апреля его задержали на платформе железнодорожной станции "Невская Дубровка" во Всеволожском районе Ленобласти. На следующий день ему предъявили обвинения.

Суд назначил Алиеву штраф в размере 250 тысяч рублей. С учетом содержания под стражей сумму снизили до 150 тысяч рублей. Из зала суда его освободили немедленно.

В мае мировой судья оштрафовал Алиева на пять тысяч рублей за выезд на встречную полосу.

Фото: ЗАКС.Ру