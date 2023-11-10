Переехавшего в Крым Тихона Шевкунова хотят сделать почетным жителем Псковщины

Общественная палата Псковской области обратилась в собрание депутатов региона с предложением присвоить бывшему митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) звание почетного гражданина области. Об этом написало издание "Псковская губерния".

Возникшая инициатива продиктована соответствующим желанием губернатора Михаила Ведерникова, оформленным в виде ходатайства. Ведерников посчитал, что возглавлявший митрополию последние пять лет священнослужитель имеет исключительные заслуги перед областью.

Спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов публично выразил надежду на то, что коллеги поддержат идею общественников.

Примечательно, что до последнего времени законодательство Псковской области позволяло делать почетными гражданами только лиц, проживших в регионе двадцать лет и более. Эта строгая норма была изменена в конце октября: депутаты внесли в ее текст словосочетание "как правило".

Месяц назад Шевкунова отправили руководить Крымской митрополией. Свое назначение он сравнил с высылкой на Колыму.

фото: kremlin.ru