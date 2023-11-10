Фигурант дела Голунова получил условно-досрочное освобождение от принудительных работ

Зеленоградский суд Москвы условно-досрочно освободил от наказания бывшего полицейского Дениса Коновалова, признанного виновным в попытке подбросить наркотики журналисту Ивану Голунову в июне 2019 года. Сам пострадавший против такого решения не возражал.

"В праздничный день суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал", — написал в своем Telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин, намекая на отмечаемый 10 ноября профессиональный праздник сотрудников полиции.

Как передает Telegram-канал "Осторожно, новости", Голунов на заседании суда поддержал просьбу Коновалова. Свою позицию он объяснил тем, что бывший полицейский признал вину на этапе предварительного следствия и раскаялся в содеянном.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил к различным срокам заключения пятерых полицейских по делу о подбросе наркотиков Голунову. Первоначально Коновалова приговорили к пяти годам лишения свободы, позже срок снизили на полгода. Минувшим летом лишение свободы ему заменили принудительными работами.

Фото: ЗАКС.Ру