Суд снизил сроки полицейским, осужденным за подброс наркотиков журналисту Голунову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговоры экс-сотрудникам полиции, осужденным за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщил 16 марта его адвокат Сергей Бадамшин. Большинству из них снизили назначенные сроки на полгода, одному уменьшили наказание на девять месяцев.

Согласно решению апелляционной инстанции, Ляховцу снизили срок заключения с 12 лет до 11 с половиной, Сергалиеву — с восьми лет до семи лет и трех месяцев, Уметбаеву и Феофанову — с восьми лет до семи с половиной, а Коновалову — с пяти лет до четырех с половиной.

"В части гражданского иска — отменить и направить на новое рассмотрение в порядке гражданского производства", — добавил Бадамшин.

Приговоры бывшим полицейским Мосгоруд вынес в конце мая прошлого года. В июне 2019 года они задержали журналиста Голунова, в отделе полиции у него якобы обнаружили наркотики, а московский главк распространил заявление о том, что журналист будто бы оборудовал у себя на квартире нарколабораторию. Голунов вину отрицал и говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Через несколько дней уголовное дело против него было прекращено. Задержавших его сотрудников обвинили в превышении служебных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.