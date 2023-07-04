"Фонтанка": Журналист Голунов получил компенсацию от МВД за незаконное преследование

Журналист Иван Голунов получил от МВД полтора миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщила 4 июля "Фонтанка". По его словам, деньги поступили на счет во вторник.

"Все так! Сегодня [полтора миллиона рублей] поступили на счет", — приводит издание слова журналиста.

Голунов заявил, что намерен потратить полученные деньги на развитие нового журналистского проекта, говорить о деталях которого он счел преждевременным. При этом он выразил разочарование из-за того, что МВД не выступило с регрессным иском в отношении своих бывших сотрудников, участвовавших в задержании журналиста четыре года назад. Это позволило бы выплатить средства не из бюджета, а непосредственно взыскать с фигурантов дела, отметил он.

В целом же уголовное наказание понесли исключительно исполнители, отметил он. Что же касается заказчика задержания, то расследование дела продолжается, отметил Голунов.

Ранее адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщал в своем Telegram-канале, что крайним сроком выплаты компенсации установлено воскресенье, 9 июля.

В июне 2019 года Голунов был задержан в Москве и доставлен в отдел полиции, где у него якобы нашли наркотики. Сам он вину в распространении запрещенных препаратов отрицал. В поддержку работника СМИ выступили коллеги, общественники и неравнодушные граждане, после чего его отпустили, а в дальнейшем сняли обвинения.

Позже развернулся процесс над пятью полицейскими, участвовавшими в задержании Голунова. В 2021 году их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет в колонии общего режима. Позже суд снизил всем назначенные сроки. В конце прошлого года суд взыскал с МВД полтора миллиона рублей в пользу журналиста.

Фото: ЗАКС.Ру