Уволившийся на фоне дела Голунова экс-глава пресс-службы полиции Москвы трудоустроился в МВД

Бывший руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов, уволившийся на фоне дела журналиста Ивана Голунова, получил пост замначальника управления по взаимодействию со СМИ МВД России, сообщает агентство городских новостей "Москва".

В разговоре с журналистами в столичном главке объяснили, что увольнение Титова никак не связано с делом Голунова.

В ведомстве рассказали, что осенью 2019 года экс-глава пресс-службы столичной полиции удостоился поста в мэрии Москвы.

"Поскольку на тот момент его выслуга лет в органах внутренних дел составляла свыше 21 года, он обратился с рапортом об увольнении из органов внутренних дел на основании выслуги лет, дающей право на получение пенсии. В период с декабря 2019 года по январь 2023 года Юрий Титов работал в структуре правительства Москвы", - гласит отчёт столичных силовиков.

Отдельно сообщается, что сотрудник, уволившийся из органов по выслуге лет, может получать пенсию, а может при желании восстановиться на службе в случае, если не достиг предельного возраста пребывания на ней, а это 60 лет.

"В январе 2023 года полковник внутренней службы Юрий Титов восстановлен на службе в органах внутренних дел и назначен на должность заместителя начальника УОС МВД России", - заключили в пресс-службе.

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики и обвинили его в покушении на сбыт запрещённых веществ.

Дело получило широкий общественный резонанс, благодаря чему через несколько дней с него сняли все обвинения. Впоследствии задерживавшие Голунова полицейские получили реальные сроки заключения - от пяти до 12 лет колонии общего режима. Позднее, впрочем, суд смягчил приговоры фигурантам дела.