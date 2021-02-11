"Подъем": Уволенный из-за дела Голунова экс-глава пресс-службы главка МВД трудоустроился в мэрии Москвы

Бывший руководитель пресс-службы главка МВД Москвы, уволенный из рядов полиции из-за дела журналиста Ивана Голунова, Юрий Титов стал главой пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии, пишет "Подъем".

Издание направило в ведомство запрос, а, получив ответ, обратило внимание на подпись отправителя - Юрий Викторович Титов. "Подъем" утверждает, что это тот самый полковник, фигурировавший в деле Голунова.

В разговоре с изданием о новом месте трудоустройства Титов сообщил следующее: "Это мое личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело, кто, где, когда и сколько работает".

Титова уволили после того, как пресс-служба главка опубликовала фото, якобы сделанные в "нарколаборатории" из квартиры Голунова. После признания ведомства, что снимки не имеют отношения к журналисту и удаления фотографий, экс-пресс-секретаря привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего уволили из органов.

Пятерых бывших полицейских – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – обвиняют в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.