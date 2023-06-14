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Осуждённого по делу Голунова силовика Уметбаева отправят из колонии на птицефабрику

фото ЗакС политика Осуждённого по делу Голунова силовика Уметбаева отправят из колонии на птицефабрику

Бывшему сотруднику правоохранительных органов Москвы Максиму Уметбаеву, являющемуся фигурантом дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, предстоит провести остаток срока на нижегородской птицефабрике, информирует Telegram-канал Baza.

В прошлом марте экс-силовику смягчили наказание, приговорив его к 7,5 годам колонии за незаконное задержание Голунова.

Отныне его освободят из ИК и отправят "заглаживать вину" на АО "Линдовская птицефабрика — Племенной завод". Предприятие располагается в городе Бор Нижегородской области. Жить при этом он будет в исправительном центре ФСИН в том же населённом пункте.

Приговоры бывшим полицейским городской суд Москвы вынес в конце мая 2021 года. В июне 2019-го они задержали журналиста Голунова, в отделе полиции у него якобы обнаружили наркотики, а московский главк распространил заявление о том, что он будто бы оборудовал у себя в квартире нарколабораторию. Работник прессы вину в якобы содеянном отрицал и говорил, что запрещённые вещества ему подбросили. Впоследствии довольно скоро уголовное дело против него было прекращено. Задержавших его сотрудников обвинили в превышении служебных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.


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