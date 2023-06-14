Осуждённого по делу Голунова силовика Уметбаева отправят из колонии на птицефабрику

Бывшему сотруднику правоохранительных органов Москвы Максиму Уметбаеву, являющемуся фигурантом дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, предстоит провести остаток срока на нижегородской птицефабрике, информирует Telegram-канал Baza.

В прошлом марте экс-силовику смягчили наказание, приговорив его к 7,5 годам колонии за незаконное задержание Голунова.

Отныне его освободят из ИК и отправят "заглаживать вину" на АО "Линдовская птицефабрика — Племенной завод". Предприятие располагается в городе Бор Нижегородской области. Жить при этом он будет в исправительном центре ФСИН в том же населённом пункте.

Приговоры бывшим полицейским городской суд Москвы вынес в конце мая 2021 года. В июне 2019-го они задержали журналиста Голунова, в отделе полиции у него якобы обнаружили наркотики, а московский главк распространил заявление о том, что он будто бы оборудовал у себя в квартире нарколабораторию. Работник прессы вину в якобы содеянном отрицал и говорил, что запрещённые вещества ему подбросили. Впоследствии довольно скоро уголовное дело против него было прекращено. Задержавших его сотрудников обвинили в превышении служебных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.