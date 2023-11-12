Бастрыкин потребовал доложить о деле высказывавшегося о христианах водителя

Вынесенный петербургскому автомобилисту Интигаму Алиеву приговор суда привлек внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как рассказали в силовом ведомстве, он поручил представить доклад о проведенном расследовании уголовного дела в отношении горожанина.

Ранее Приморский суд Петербурга назначил Алиеву штраф по статьям об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и о нападении на представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Согласно материалам дела, 23 марта в ходе дорожного конфликта на Комендантском проспекте тот позволил себе негативные высказывания в адрес христиан. Спустя несколько дней он устроил драку с двумя правоохранителями, попытавшимися доставить его в отдел полиции. Алиев бил обоих руками и ногами, а одного к тому же бросил через спину.

После этого водитель скрылся с места происшествия, задержали его только 4 апреля на железнодорожной станции Невская Дубровка в Ленобласти.

Суд оштрафовал Алиева на 250 тысяч рублей, но снизил сумму выплаты до 150 тысяч рублей из-за проведенного фигурантом времени под стражей.

"В настоящее время в социальных медиа обсуждается несоответствие приговора тяжести совершенного деяния", — отметили в СК вечером в субботу.

Бастрыкин поручил и. о. начальника ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить об обстоятельствах, послуживших основанием для вынесенного судом решения. Выполнение распоряжения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Фото: Telegram-канал "Следком"