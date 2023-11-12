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Новости 12:17

Петербуржцы устроили народный сход против уплотнительной застройки территории Аракчеевских казарм

фото ЗакС политика Петербуржцы устроили народный сход против уплотнительной застройки территории Аракчеевских казарм

Недовольные планами уплотнительной застройки внутриквартальной территории Аракчеевских казарм на Шпалерной улице петербуржцы провели в субботу народный сход, сообщило сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания". По итогам встречи участники составили обращение к губернатору Александру Беглову.

Сход состоялся на Тверской улице, 16. По наблюдениям активистов, в мероприятии приняли участие "очень много" местных жителей, готовых бороться против планов застройщика.

В своем обращении Беглову горожане призвали Смольный "в срочном порядке" связаться с владельцами территории, на которой расположены казармы, ради создания там общественного пространства. При этом они сослались на нехватку свободного пространства под обустройство новых зон отдыха и выразили уверенность, что внутриквартальные площади казарм могли бы подойти для этого.

"Именно здесь можно и нужно создать новую зеленую зону, а не затевать ненужное и опасное для окружающих домов уплотнительное строительство", — говорится в обращении.

Ранее в Смольном заявили о намерении обустроить около 400 новых зеленых зон во всех районах Петербурга.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ "ВКонтакте"


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