Петербуржцы устроили народный сход против уплотнительной застройки территории Аракчеевских казарм

Недовольные планами уплотнительной застройки внутриквартальной территории Аракчеевских казарм на Шпалерной улице петербуржцы провели в субботу народный сход, сообщило сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания". По итогам встречи участники составили обращение к губернатору Александру Беглову.

Сход состоялся на Тверской улице, 16. По наблюдениям активистов, в мероприятии приняли участие "очень много" местных жителей, готовых бороться против планов застройщика.

В своем обращении Беглову горожане призвали Смольный "в срочном порядке" связаться с владельцами территории, на которой расположены казармы, ради создания там общественного пространства. При этом они сослались на нехватку свободного пространства под обустройство новых зон отдыха и выразили уверенность, что внутриквартальные площади казарм могли бы подойти для этого.

"Именно здесь можно и нужно создать новую зеленую зону, а не затевать ненужное и опасное для окружающих домов уплотнительное строительство", — говорится в обращении.

Ранее в Смольном заявили о намерении обустроить около 400 новых зеленых зон во всех районах Петербурга.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ "ВКонтакте"