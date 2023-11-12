Дом книги принял почти три миллиона посетителей за год

За прошедший год петербургский Дом книги принял немногим менее трех миллионов посетителей, представил информацию вице-губернатор Борис Пиотровский. За это время магазин продал более 600 тысяч книг.

"Ровно год назад мы открыли обновлённый Дом книги. С тех пор именно книги — полноправные хозяева этого уникального пространства", — поделился Пиотровский мнением в своем Telegram-канале. К этому он присовокупил, что теперь книжный магазин "стал культурным центром, где можно не только купить новые экземпляры для своей домашней библиотеки, но и провести время с пользой".

Обновленный Дом книги открылся для посетителей 12 ноября прошлого года. За это время сотрудники продали свыше 620 тысяч книг и передали еще более двух тысяч томов в сельские библиотеки Ленобласти, а заодно и в библиотеки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Среди прочих достижений магазина Пиотровский упомянул проведение более 190 мероприятий на имеющихся трех площадках, проведение девятого сезона "Книжных аллей", основание детского клуба "Книгсики" и заключение партнерства с ЦВЗ "Манеж".

В августе компания VK купила за 2,5 миллиарда рублей ЗАО "Зингер", обладающего правом на субаренду дома Зингера до 2047 года.

Фото: ЗАКС.Ру