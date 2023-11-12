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Новости 15:36

Дом книги принял почти три миллиона посетителей за год

фото ЗакС политика Дом книги принял почти три миллиона посетителей за год

За прошедший год петербургский Дом книги принял немногим менее трех миллионов посетителей, представил информацию вице-губернатор Борис Пиотровский. За это время магазин продал более 600 тысяч книг.

"Ровно год назад мы открыли обновлённый Дом книги. С тех пор именно книги — полноправные хозяева этого уникального пространства", — поделился Пиотровский мнением в своем Telegram-канале. К этому он присовокупил, что теперь книжный магазин "стал культурным центром, где можно не только купить новые экземпляры для своей домашней библиотеки, но и провести время с пользой".

Обновленный Дом книги открылся для посетителей 12 ноября прошлого года. За это время сотрудники продали свыше 620 тысяч книг и передали еще более двух тысяч томов в сельские библиотеки Ленобласти, а заодно и в библиотеки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Среди прочих достижений магазина Пиотровский упомянул проведение более 190 мероприятий на имеющихся трех площадках, проведение девятого сезона "Книжных аллей", основание детского клуба "Книгсики" и заключение партнерства с ЦВЗ "Манеж".

В августе компания VK купила за 2,5 миллиарда рублей ЗАО "Зингер", обладающего правом на субаренду дома Зингера до 2047 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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