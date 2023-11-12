"Фонтанка": Петербургская учительница заявила об увольнении из-за принуждения участвовать в электронном голосовании

Преподаватель иностранных языков Светлана Карпова заявила об увольнении из школы № 371 после того, как ее якобы попытались принудить к участию в пробном электронном голосовании через портал Госуслуг, сообщила 12 ноября "Фонтанка". По утверждению учительницы, в разговоре с ней директор ссылался на полученные от администрации района требования. В свою очередь, там с подобной трактовкой не согласились.

По рассказу Карповой, директор школы заявил о необходимости всем штатным сотрудникам принять участие в тестовом голосовании. "Я, как и просили, зарегистрировалась и прислала ссылку, но затем нам сказали что-то переслать на почту, а потом рано утром в субботу потребовали срочно номер заявления для отчета в районной администрации", — рассказала педагог изданию.

После того, как директор стал требовать от учителей подтверждения регистрации, Карпова позвонила на горячую линию Центризбиркома. Там ей сказали, что участие в пробном голосовании носит сугубо добровольный характер. После того, как она написала об этом в общий чат, директор будто бы вызвал ее в свой кабинет для беседы.

Карпова представила "Фонтанке" диктофонную запись, сделанную, по ее собственному утверждению, во время беседы с начальником. "Нас собирал руководитель администрации Московского района Ушаков. Вчера их собирал Беглов. Беглов поставил задачу. Она должна быть выполнена", — приводит издание слова собеседника учительницы.

После отказа педагога участвовать в голосовании прозвучали слова о возможности "написать заявление" об увольнении. Карпова ответила, что готова сделать это.

Директор от беседы с изданием отказался. В администрации Московского района требование стопроцентного участия сотрудников школы в пробном голосовании назвали "личным не совсем адекватным восприятием ситуации" руководителем школы. Факт проведения совещания главы района с директорами школ подтвердили, но требование увольнять несогласных учителей назвали не соответствующим действительности. Равным образом в разговоре с изданием отрицал подобное и сам глава района Владимир Ушаков.

О планах протестировать электронное голосование в Петербурге сообщил в конце октября председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

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