Вишневский поддержал противников застройки территории Аракчеевских казарм

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский выступил на стороне противников застройки внутриквартальных территорий Аракчеевских казарм на Шпалерной улице, 51. В минувшую субботу местные жители провели народный сход, на котором приняли обращение к губернатору Александру Беглову с призывом создать на участке зеленую зону вместо новых построек.

Вишневский также обратился к Беглову, а заодно направил письмо главе комитета по градостроительству и архитектуре Юлии Киселевой. В первом документе он отметил намерение застройщика возвести на участке "очередной "элитный жилой комплекс" из пяти восьмиэтажных домов с подземным паркингом на 350 парковочных мест". Он отметил, что рядом с участком располагаются дореволюционные здания и постройки советской эпохи, которым грозит разрушения из-за планов строительства парковки. Также Вишневский указал на то, что реализация планов может ухудшить условия существования для местных жителей.

Поддержав обращение петербуржцев к губернатору, депутат предложил провести обмен земельного участка на Шпалерной улице на какой-нибудь другой. "Прошу вас поддержать требование жителей и дать поручение комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга провести переговоры с владельцами земельного участка в целях решения вопроса о его мене", — говорится в письме парламентария Беглову.

В свою очередь, у Киселевой Вишневский спросил о наличии геологических особенностей участка, затрудняющими его застройку. Также он поинтересовался о том, имеются ли в земле сваи, а также каков уровень грунтовых вод на территории.

Фото: ЗАКС.Ру