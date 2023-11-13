ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:23

Вишневский поддержал противников застройки территории Аракчеевских казарм

фото ЗакС политика Вишневский поддержал противников застройки территории Аракчеевских казарм

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский выступил на стороне противников застройки внутриквартальных территорий Аракчеевских казарм на Шпалерной улице, 51. В минувшую субботу местные жители провели народный сход, на котором приняли обращение к губернатору Александру Беглову с призывом создать на участке зеленую зону вместо новых построек.

Вишневский также обратился к Беглову, а заодно направил письмо главе комитета по градостроительству и архитектуре Юлии Киселевой. В первом документе он отметил намерение застройщика возвести на участке "очередной "элитный жилой комплекс" из пяти восьмиэтажных домов с подземным паркингом на 350 парковочных мест". Он отметил, что рядом с участком располагаются дореволюционные здания и постройки советской эпохи, которым грозит разрушения из-за планов строительства парковки. Также Вишневский указал на то, что реализация планов может ухудшить условия существования для местных жителей.

Поддержав обращение петербуржцев к губернатору, депутат предложил провести обмен земельного участка на Шпалерной улице на какой-нибудь другой. "Прошу вас поддержать требование жителей и дать поручение комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга провести переговоры с владельцами земельного участка в целях решения вопроса о его мене", — говорится в письме парламентария Беглову.

В свою очередь, у Киселевой Вишневский спросил о наличии геологических особенностей участка, затрудняющими его застройку. Также он поинтересовался о том, имеются ли в земле сваи, а также каков уровень грунтовых вод на территории.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама