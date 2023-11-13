МВД возбудило дело из-за повреждения дома на Фонтанке, где проводили дискотеку

Депутат Госдумы Михаил Романов сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ст. 243 УК) в Петербурге. Таким образом ведомство отреагировало на жалобы градозащитников, которые в конце сентября сигнализировали о проведении дискотеки в заброшенном доме-памятнике №78 по набережной Фонтанки. Речь идет о здании Сберкассы Государственного банка, построенном на рубеже XIX-XX веков. Оно находится в собственности города.

Романов предположил, что в связи со скандальной вечеринкой могут возбудить новые дела: он заподозрил организаторов в возможном уходе от налогов, нарушении закона о тишине, допуске на "взрослое" мероприятие несовершеннолетних. Не исключил депутат и оборота запрещенных веществ.

"Для профилактики подобных случаев считаю необходимым поднять вопрос о том, чтобы часть средств с туристического сбора, который с апреля будет взыматься с гостей Санкт-Петербурга, направлялся на охрану заброшенных зданий-памятников и антивандальные мероприятия в отношении таких объектов. Буду держать эту ситуацию и ход расследования на контроле", - пообещал единоросс через свою пресс-службу.

Известно, что посетителей рейва организаторы 24 сентября пускали в отключенное от инженерных сетей здание по билетам. Внутри гостям в количестве около трех сотен человек продавали алкоголь.

Фото: ЗАКС.Ру