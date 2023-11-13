Соратники Горинова сообщили о подробностях второго уголовного дела против него

Второе уголовное дело против бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова могли возбудить из-за разговоров на тему спецоперации, сообщили соратники политика в Telegram-канале, созданном в поддержку. Ранее появилась информация о том, что против него могли завести дело об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

Как говорится в опубликованном 13 ноября посте, дело было возбуждено из-за бесед Горинова с другими заключенными в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области в минувшем январе. В высказываниях оппозиционера эксперты усмотрели "признаки оправдания терроризма (совершение террористического акта на Крымском мосту, деятельность террористической организации "Азов"*)".

В своих высказываниях Горинов будто бы формировал у собеседников мнение о допустимости деятельности "Азова"* и совершении терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

По сообщению канала, сейчас ведутся следственные действия, по делу назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

Информация о новом деле против Горинова появилась в конце сентября. Спустя полмесяца он подтвердил сообщение об этом.

В июле 2022 года Горинов был приговорен к семи годам заключения по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Позже суд сократил назначенный срок на один месяц.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"