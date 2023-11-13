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Новости 14:48

Жильцы дома на проспекте Непокоренных не смогли отбиться от реновации

фото ЗакС политика Жильцы дома на проспекте Непокоренных не смогли отбиться от реновации

Городской суд Петербурга отказался удовлетворить требования жильцов дома по проспекту Непокоренных об исключении здания из программы реновации. По сообщению объединенной пресс-службы судов города, они безуспешно пытались оспорить одно из положений постановления правительства Петербурга от 25.11.2009 № 1372.

Истцы требовали исключить упоминание дома № 13 корп. 3 по проспекту Непокоренных из перечня зданий, подлежащих реновации. Ответчиком выступало городское правительство.

"Суд в удовлетворении административного искового заявления отказал", — подвела итог рассмотрения дела судебная пресс-служба.

Здание, о котором идет речь, было построено в 1940-е годы.

Ранее стало известно о намерении Смольного продлить приостановку тре положений городского закона о КРТ до 2025 года.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls


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