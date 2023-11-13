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Новости 15:14

Тихонова хочет большей открытости во взаимодействии Смольного и Ленобласти

фото ЗакС политика Тихонова хочет большей открытости во взаимодействии Смольного и Ленобласти

Лидер петербургского отделения справедливоссов Надежда Тихонова обратилась к вице-губернатору Валерию Пикалеву по вопросу взаимодействия городских и областных чиновников, которое происходит в рамках создания агломерации. По мнению политика, усилиям властей на этом направлении недостает публичности и прозрачности.

Тип взаимодействия двух региональных правительств Тихонова на сегодняшний день охарактеризовала как "неопределенный". В своем письме глава партийного отделения запросила перечень соглашений между федеральными субъектами. Экс-депутат ЗакСа также поинтересовалась, планируется ли создание сайта, который освещал бы деятельность координационного совета двух регионов.

Тихонова полагает, что единый электронный портал, дающий представление о будущей агломерации, снял бы многие вопросы у жителей и депутатов Петербурга и Ленобласти.

фото: пресс-служба СРЗП


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Упоминаемые персоны
Пикалев Валерий Иванович
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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