Нелегальные постройки в Петербурге будут выявлять при помощи дронов

В следующем году в Петербурге запустят дроны для осуществления земельного контроля: они призваны фиксировать нелегальные постройки и нарушения при использовании участков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании "Геоскан" Алексея Юрецкого.

Запуск беспилотных летательных аппаратов в указанных целях станет возможным в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР).

"При этом мы сейчас не говорим о выписывании штрафов или предписаний по устранению, сейчас речь только об информировании граждан о наличии нарушения. Добросовестные граждане могут даже не знать, что они нарушили земельный кодекс", - уточнил Юрецкий.

На прошлой неделе петербургское правительство сообщило, что в городе станут мониторить незаконные нестационарные торговые объекты. Делать это в тестовом режиме посредством фото- и видеоаналитики в ближайшее время собирается российское ООО "Би Питрон".

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