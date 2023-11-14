Даванков предложил отменить госпошлину за заключение брака

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") направил на рассмотрение в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака и увеличении почти в два раза платы при разводе, передает 14 ноября ТАСС. Взимание денег с желающих создать семью парламентарий объявил "атавизмом".

Проект предусматривает внесение поправок в статью 333.26 Налогового кодекса, касающуюся пошлин за госрегистрацию актов гражданского состояния и другие действия, выполняемые органами ЗАГС и иными уполномоченными органами.

Сейчас размер пошлины за заключение брака составляет 350 рублей, а за развод — 650 рублей. По мысли Даванкова, первую пошлину следует отменить, а вторую увеличить до 1 200 рублей. Последнее позволит сохранить доходы на прежнем уровне в случае принятия законопроекта, полагает депутат.

"То, что государство берет деньги за заключение брака, является атавизмом", — считает Даванков. По его мнению, следует подтвердить делом заявления о поддержке семейных ценностей.

В сентябре Даванков анонсировал разработку законопроекта против серийных доносчиков. В конце того же месяца депутат сообщил, что Роспотребнадзор поддержал его инициативу о маркировании точек с безопасной для употребления шавермой.

Фото: duma.gov.ru