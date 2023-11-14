В Москве суд рассмотрит протокол на "Всемирный фонд природы"*

Таганский суд Москвы зарегистрировал 14 ноября административный протокол на российский "Всемирный фонд природы"*, обратила внимание "Медиазона"**. Организацию заподозрили в распространении материалов без указания на имеющийся статус иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дата заседания пока не назначена, следует из данных на портале судов общей юрисдикции города Москвы. По вменяемой организации статье ей грозит штраф в размере от трехсот тысяч до полумиллиона рублей.

"Всемирный фонд природы"* был признан иноагентом в минувшем марте. Позже, в июне, Генпрокуратура признала WWF*** нежелательной организацией, после чего его российский фонд сообщил о разрыве с ней связей.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Генпрокуратура признала фонд WWF нежелательной организацией в РФ; Минюст внес фонд WWF в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру