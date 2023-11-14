Комиссия ЗакСа одобрила проект Генплана

Члены комиссии Законодательного собрания Петербурга по градостроительству на заседании 14 ноября поддержали проект Генерального плана, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представляла председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева. План рассчитан до 2040 года и с прогнозируемым периодом до 2050 года.

К проекту в рамках общественных обсуждений было подано более 11 тысяч предложений. Комиссия по подготовке изменений в Генплан отклонила 48% из них. Учли лишь 28% предложений, а ещё 14% учли в редакции комиссии. Почти половина всех поданных предложений (48%) касались установления или сохранения рекреационных зон.

Проект Генплана был внесен в парламент вице-губернатором Николаем Линченко в начале ноября.

текст и фото Константин Леньков