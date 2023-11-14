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Новости 13:59

Комиссия ЗакСа одобрила проект Генплана

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа одобрила проект Генплана

Члены комиссии Законодательного собрания Петербурга по градостроительству на заседании 14 ноября поддержали проект Генерального плана, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представляла председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.  План рассчитан до 2040 года и с прогнозируемым периодом до 2050 года.

К проекту в рамках общественных обсуждений было подано более 11 тысяч предложений. Комиссия по подготовке изменений в Генплан отклонила 48% из них. Учли лишь 28% предложений, а ещё 14% учли в редакции комиссии. Почти половина всех поданных предложений (48%) касались установления или сохранения рекреационных зон. 

Проект Генплана был внесен в парламент вице-губернатором Николаем Линченко в начале ноября. 

текст и фото Константин Леньков


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