ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:45

РБК: В Кремле определились с главой штаба на случай участия Путина в выборах президента

фото ЗакС политика РБК: В Кремле определились с главой штаба на случай участия Путина в выборах президента

В случае участия Владимира Путина в очередных выборах президента в 2024 году во главе его избирательного штаба встанет начальник управления внутренней политики Кремля, сообщил 14 ноября РБК со ссылкой на три своих источника. При этом официальных сообщений о намерении действующего главы государства участвовать в выборах пока не поступало.

Список участников предвыборного штаба Путина при этом практически сформирован, в него войдут представители управлений Кремля, ОНФ и "Единой России", утверждает издание. Предполагается, что Ярин не будет публичной фигурой, вместо него перед публикой будут выступать сопредседатели штаба. Название будущей должности Ярина пока также не определено.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что пока что никаких назначений не произошло. "Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем", — поведал он в ответ на вопрос.

Во вторник Путин подписал поправки в закон о выборах президента. Ранее председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что партия не станет выставлять своего кандидата на выборах, а вместо этого выдвинет нынешнего главу.

Фото: Kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама