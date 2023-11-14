РБК: В Кремле определились с главой штаба на случай участия Путина в выборах президента

В случае участия Владимира Путина в очередных выборах президента в 2024 году во главе его избирательного штаба встанет начальник управления внутренней политики Кремля, сообщил 14 ноября РБК со ссылкой на три своих источника. При этом официальных сообщений о намерении действующего главы государства участвовать в выборах пока не поступало.

Список участников предвыборного штаба Путина при этом практически сформирован, в него войдут представители управлений Кремля, ОНФ и "Единой России", утверждает издание. Предполагается, что Ярин не будет публичной фигурой, вместо него перед публикой будут выступать сопредседатели штаба. Название будущей должности Ярина пока также не определено.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что пока что никаких назначений не произошло. "Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем", — поведал он в ответ на вопрос.

Во вторник Путин подписал поправки в закон о выборах президента. Ранее председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что партия не станет выставлять своего кандидата на выборах, а вместо этого выдвинет нынешнего главу.

Фото: Kremlin.ru