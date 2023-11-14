Суд утвердил приговор подмосковному экоактивисту по делу о фейках про армию

Московский областной суд на заседании 14 ноября оставил в сиде приговор экоактивисту из Мытищ Александру Бахтину, рассказал проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Никиту Спивака. Уголовное дело против жителя Подмосковья было заведено по статье о распространении фейков про армию по мотивам политической вражды (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В августе Мытищинский городской суд приговорил Бахтина к шести годам лишения свободы за три поста во "ВКонтакте", посвященных СВО и российскому руководству. Также ему запретили администрировать сайты в течение трех лет и назначили принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Ранее в Петербурге судья перенесла на вторник заседание по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков об армии. Причиной этого стали аплодисменты адвокату.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру