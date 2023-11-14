Петербургские депутаты в декабре обсудят штрафы за скрытые номера на платных парковках

Рабочая группа петербургского Заксобрания по вопросу платных парковок соберется на очередное заседание в декабре, сообщил депутат Алексей Цивилев ("Единая Россия"). По его словам, решение об этом было принято на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"На повестке — доработка инициатив по возможной передаче части полномочий по платным парковкам Законодательному собранию и введению штрафа за сокрытие номеров машин, размещенных в зоне платной парковки", — проинформировал Цивилев читателей своего Telegram-канала.

По словам депутата, комитет по транспорту обнаружил, что действующее федеральное законодательство "позволяет оставлять на уличной-дорожной сети автомобили без номеров", так что сейчас владельцам таких машин грозят лишь штрафы за неуплату парковки.

Также рабочая группа рассмотрит ряд иных вопросов, связанных с платными парковками в Петербурге.

За девять месяцев 2023 года в зоне платной парковки насчитали свыше 54 тысяч автомобилей с закрытыми или снятыми номерами, рассказали ранее в комтрансе. Накануне стало известно о планах городских властей разрешить владельцам квартир в зоне платной парковки получать по два разрешения на стоянку машин, а не одно, как сейчас.

Фото: ЗАКС.Ру