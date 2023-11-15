ЗакС предварительно одобрил сохранение некоторых налогов на прежнем уровне

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 ноября приняло в первом чтении законопроект о сохранении некоторых налогов в 2024 году на уровне 2023 года. Документ в парламент внесен от имени губернатора города.

Согласно законопроекту, налог на имущество организаций и физических лиц сохраняется на уровне 1,5%. Это делается для "сохранения уровня налоговой нагрузки в условиях нестабильной экономической ситуации", сообщил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко в материалах к законопроекту.

Также документ вводит льготу по налогу на недвижимость. Его можно уменьшить, если из-за новой кадастровой оценки сумма выросла на 20% и более по сравнению с суммой за 2023 год, сказано в проекте закона. Так удастся нивелировать негативные последствия роста кадастровой стоимости объектов недвижимости в результате их переоценки в 2023 году, отметил Сухенко в материалах к проекту закона. Выступая с трибуны в ЗакСе он добавил, что в случае реализации этих мер недопоступления доходов бюджета Петербурга в 2024-2025 годах составит 18 млрд рублей.

Помимо этого сохраняется налоговая льгота на земельные участки, недвижимость на которых сдается в аренду, следует из документа. Вместе с тем законопроектом вносятся изменения в городские законы для приведение их в соответствие с федеральными нормами.

Аналогичный документ ЗакС принял в конце 2022 года. Тогда налог на имущество тоже решили сохранить в размере 1,5%.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру