Депутаты поддержали установление порядка общественных обсуждений по кадастровому плану

Парламент Петербурга на заседании 15 ноября рассмотрел в первом чтении поправки в закон об общественных обсуждениях по градостроительной деятельности. Документ внесен от имени губернатора города.

Проектом закона прописываются правила общественных обсуждений по утверждению схемы расположения земельного участка с многоквартирным домом и другой недвижимостью на кадастровом плане территории. Речь идет об определении права собственности на такую землю. Проводить такое обсуждение будет комитет имущественных отношений, сообщил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Согласно законопроекту, оповещении о проведении таких обсуждений должна быть размещена на информационных стендах у здания организатора обсуждений и на сайтах в интернете. В оповещении будет указываться и схема с участком, по которому назначается обсуждение. Также предполагается адресная рассылка в ЗакС и главе муниципалитета, следует из закона.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался у Сухенко, почему не предусмотрена адресная рассылка жителей многоквартирного дома. По словам представителя губернатора, подразумевается, что инициатива исходит от самих жителей. Амосов отметил и то, что горожане не ходят ежедневно к КИО для просмотра информационного стенда. Тему поддержал спикер ЗакСа Александр Бельский. Он спросил, как жители смогут узнать о предстоящих слушаниях. Информирование жителей напрямую не предусмотрено, ответил один из чиновников. Бельский попросил исправить этот момент. По его мнению, нужно информирование в самих домах. Сухенко согласился, что "следует внимательнее посмотреть" на этот момент.

Сами обсуждения должны проходить 14-30 дней, сказано в законопроекте. Там же уточняется, что итоговое заключение будет опубликовано как и другие нормативно-правовые акты.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру