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Новости 13:20

Песков: Резонансность дела не влияет на практику помилования участников СВО

фото ЗакС политика Песков: Резонансность дела не влияет на практику помилования участников СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал освобождение организатора убийства журналистки Анны Политковской из мест заключения. Накануне стало известно, что выход на свободу Сергея Хаджикурбанова стал возможен благодаря помилованию для участия в военной спецоперации. Общественная важность дела Хаджикурбанова, громкий характер убийства Политковской не сыграли роли при помиловании осужденного, следует из слов чиновника.

"Существует определенная практика. Насколько мне известно, в этой практике исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", - приводит его слова "Интерфакс".

На прошлой неделе Песков заявил, что помилованные для участия в СВО "искупают кровью" свои преступления, в том числе тяжкие.

фото: kremlin.ru


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