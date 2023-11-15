В Ленобласти не стали повышать компенсации активистам за задержание в 2021 году

Ленинградский областной суд отклонил апелляцию политических активистов, которые остались недовольны суммой компенсаций за задержание на "Стратегии-18" в 2021 году. Об этом сообщает группа поддержки Ольги Смирновой, осужденной по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

Суд предыдущей инстанции ранее постановил выплатить шести гражданам по 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за содержание в опасных для здоровья условиях. Не согласившись с размером выплат, они потребовали почти в семьдесят раз больше.

Истцы, включая Смирнову, рассказали о двух сутках, проведенных в холоде, без горячей еды и условий для сна. В интерпретации Смирновой, жестокие условия в отделе №128 Всеволожского района были созданы для активистов в наказание за их политические взгляды.

Одну половину от общей суммы компенсаций взыскали с Минфина, а другую - с МВД.

Фото: ЗАКС.Ру