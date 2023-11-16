Бастрыкина обеспокоило возможное снятие с охраны Мастерового двора в Петергофе

Внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина привлекла появившаяся в СМИ еще летом информация о стремлении чиновников снять с государственной охраны здания Мастерового двора в Петергофе.

Градозащитники, как пишет информационный центр СК, подозревают, что конечной целью Смольный может иметь снос исторических построек и возведение на их месте дорогостоящего жилья.

Бастрыкин поручил петербургским следователям провести процессуальную проверку жалоб градозащитников и доложить о ее результатах. Проблему поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мастеровой двор - несколько корпусов на Калининской улице в Петергофе. Предположительно, они появились на своем месте в XVIII веке, а столетием позже были перестроены.

фото: vladimir-2013, Citywalls.ru