ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:03

Бастрыкина обеспокоило возможное снятие с охраны Мастерового двора в Петергофе

фото ЗакС политика Бастрыкина обеспокоило возможное снятие с охраны Мастерового двора в Петергофе

Внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина привлекла появившаяся в СМИ еще летом информация о стремлении чиновников снять с государственной охраны здания Мастерового двора в Петергофе.

Градозащитники, как пишет информационный центр СК, подозревают, что конечной целью Смольный может иметь снос исторических построек и возведение на их месте дорогостоящего жилья.

Бастрыкин поручил петербургским следователям провести процессуальную проверку жалоб градозащитников и доложить о ее результатах. Проблему поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мастеровой двор - несколько корпусов на Калининской улице в Петергофе. Предположительно, они появились на своем месте в XVIII веке, а столетием позже были перестроены.

фото: vladimir-2013, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама