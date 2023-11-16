Лидеру "Русского добровольческого корпуса"* Капустину дали пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил националиста Дениса Капустина, возглавляющего "Русский добровольческий корпус"*, к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет "Интерфакс". Его дело состоит из госизмены (ст. 275 УК), теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), хранения оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и хранения взрывчатки (ч. 4 статьи 222.1 УК).

Капустина признали виновным в связи с диверсией на территории Брянской области в начале марта, совершенной в Брянской области и повлекшей человеческие жертвы. Суд установил, что единомышленники фигуранта проникли туда с территории Украины. Оглашение приговора прошло в закрытом режиме.

Бывший футбольный фанат, Капустин в последние месяцы принимает участие в военной спецоперации на стороне ВСУ. Весной ФСБ сочло его причастным к попытке покушения на бизнесмена Константина Малофеева.

Согласно базе Росфинмониторинга, Капустин Денис Евгеньевич 1984 года рождения внесен в список экстремистов и террористов. Свой срок он будет отбывать в колонии особого режима.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру