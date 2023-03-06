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ФСБ объявила о предотвращении покушения на бизнесмена Малофеева

фото ЗакС политика ФСБ объявила о предотвращении покушения на бизнесмена Малофеева

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, сообщило 6 марта РИА "Новости".

"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — цитирует информагентство сообщение, распространенное спецслужбой.

Организаторы покушения намеревались взорвать автомобиль Малофеева, утверждает ФСБ. Аналогичная схема была использована при подрыве автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, указало ведомство.

Как полагает спецслужба, за покушением может стоять проживающий на территории Украины россиянин Денис Капустин. Его же ФСБ считает организатором и непосредственным участником нападения на два села в Брянской области, произошедшего 2 марта. Президент Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт, позже Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ) и об умышленном уничтожении или порче имущества (ст.167 УК РФ) по факту произошедшего.


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