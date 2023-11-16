Адвокатов Навального включили в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес в собственную базу экстремистов и террористов адвокатов, до последнего времени представлявших интересы оппозиционера Алексея Навального, который тоже состоит в этом реестре.

Речь идет о Вадиме Кобзеве, Алексее Липцере и Игоре Сергунине. Все трое с октября содержатся под стражей в Москве. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

В России попадание в реестр Росфинмониторинга означает заморозку средств на банковских счетах.

Сам Навальный, лишенный свободы с января 2021 года, в начале августа получил девятнадцатилетний приговор по целому ряду экстремистских статей.

Фото: ЗАКС.Ру