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Новости 15:10

Адвокатов Навального включили в реестр экстремистов

фото ЗакС политика Адвокатов Навального включили в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес в собственную базу экстремистов и террористов адвокатов, до последнего времени представлявших интересы оппозиционера Алексея Навального, который тоже состоит в этом реестре.

Речь идет о Вадиме Кобзеве, Алексее Липцере и Игоре Сергунине. Все трое с октября содержатся под стражей в Москве. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

В России попадание в реестр Росфинмониторинга означает заморозку средств на банковских счетах.

Сам Навальный, лишенный свободы с января 2021 года, в начале августа получил девятнадцатилетний приговор по целому ряду экстремистских статей.

Фото: ЗАКС.Ру


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