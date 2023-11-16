Беженцы-велосипедисты появились на северной границе Финляндии

На двух северных пропускных пунктах границы Финляндии уже появились первые беженцы на велосипедах, об этом 16 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ и пограничников.

Просители убежища прибыли в Финляндию к пункту пропуска Вартиус после закрытия КПП в Ленинградской области. Беженцами занимаются финские пограничники, их около десяти человек.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией из-за потока беженцев. Вслед за Финляндией, эстонские власти заявили о желании закрыть пункты пропуска.

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