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Новости 18:13

Беженцы-велосипедисты появились на северной границе Финляндии

фото ЗакС политика Беженцы-велосипедисты появились на северной границе Финляндии

На двух северных пропускных пунктах границы Финляндии уже появились первые беженцы на велосипедах, об этом 16 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ и пограничников.

Просители убежища прибыли в Финляндию к пункту пропуска Вартиус после закрытия КПП в Ленинградской области. Беженцами занимаются финские пограничники, их около десяти человек.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией из-за потока беженцев. Вслед за Финляндией, эстонские власти заявили о желании закрыть пункты пропуска.

Фото: unsplash.com


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