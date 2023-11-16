Норвегия заявила о готовности закрыть границу с Россией

Норвежские власти заявили о том, что следят за ситуацией между Финляндией и Россией и готовы также закрыть свои пограничные пункты, об этом пишет 16 ноября "Деловой Петербург" со ссылкой на слова норвежского министра юстиции Эмилия Энгер Мель.

По ее словам, Норвегия может закрыть границу в кратчайшие сроки.

Однако министр также отметила, что на данный момент на границе не наблюдается аномального движения, а скорее наоборот – трафик на пункте пропуска Стурскуг самый низкий за всю осень.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией из-за потока беженцев. Вслед за Финляндией, эстонские власти заявили о желании закрыть пункты пропуска.

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