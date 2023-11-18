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Новости 16:50

Адвокат Виктории Петровой сообщила об улучшении условий ее содержания

фото ЗакС политика Адвокат Виктории Петровой сообщила об улучшении условий ее содержания

Предание огласке тяжелых условий содержания в психиатрической лечебнице петербурженки Виктории Петровой помогло изменить ситуацию к лучшему, считает ее адвокат Анастасия Пилипенко. Над девушкой, обвиняемой в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), перестал издеваться персонал, о чем Пилипенко рассказала в своем Telegram-канале после двухчасового разговора с подзащитной.

"Не бьют, не унижают, не связывают и не колют транквилизаторы", - гласит ее новый текст.

Кроме того, Петрову перевели в другую палату. Заявления о жестоком обращении с петербурженкой уже направлены в компетентные органы власти.

Подробнее о деле Виктории Петровой, которая предварительно лишена свободы уже почти полтора года, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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