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Новости 17:03

Член СПЧ пообещал обратиться к омбудсмену из-за питания Скочиленко в колонии

фото ЗакС политика Член СПЧ пообещал обратиться к омбудсмену из-за питания Скочиленко в колонии

Член Совета про правам человека Александр Брод заявил РИА Новости о намерении обратиться к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения художницы Александры Скочиленко подходящим ей питанием в колонии.

Брод сообщил, что считает важным узнать позицию Москальковой по вопросу приговора, вынесенного художнице в минувший четверг.

"Омбудсмен имеет полномочия обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Также важно услышать позицию руководства ФСИН относительно медицинского обеспечения госпожи Скочиленко", — высказался член СПЧ.

Также Брод отметил резонанс в обществе, вызванный приговором Скочиленко. Он напомнил о возможности обжалования вынесенного судом решения в случае несогласия петербурженки.

Скочиленко была приговорена к семи годам колонии по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). В воскресенье стало известно, что вынесшая приговор судья Оксана Демяшева получила рекомендацию на пост заместителя председателя Кировского суда Петербурга.

Фото: Константин Леньков


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