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Новости 17:56

Петербуржцы вновь провели сход против застройки территории на Шпалерной улице

фото ЗакС политика Петербуржцы вновь провели сход против застройки территории на Шпалерной улице

Жители Петербурга провели очередной народный сход, протестуя против планов застройки внутриквартальной территории комплекса Аракчеевских казарм на Шпалерной улице, 51. Участие в собрании принял депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Недовольство горожан вызывают планы строительства комплекса из пяти восьмиэтажных домов с подземным паркингом. Вместо этого они предлагают обустроить здесь общественное пространство.

"Жители против строительства, и хотят, чтобы внутри квартала были не эти дома, а общественное пространство и зеленая зона. <...> Поддерживаю жителей, как поддерживал и раньше", — написал Вишневский в своем Telegram-канале по итогам встречи.

В предыдущий раз местные жители устраивали сход в субботу, 11 ноября. Участники составили обращение к губернатору Александру Беглову с призывом связаться с владельцами территории, которую предполагается отдать под застройку, ради создания на ней общественного пространства. Позже Вишневский направил главе города предложение провести переговоры с собственниками земли об обмене участка на другой.

Фото: Telegram-канал Бориса Вишневского


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