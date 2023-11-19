Петербуржцы вновь провели сход против застройки территории на Шпалерной улице

Жители Петербурга провели очередной народный сход, протестуя против планов застройки внутриквартальной территории комплекса Аракчеевских казарм на Шпалерной улице, 51. Участие в собрании принял депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Недовольство горожан вызывают планы строительства комплекса из пяти восьмиэтажных домов с подземным паркингом. Вместо этого они предлагают обустроить здесь общественное пространство.

"Жители против строительства, и хотят, чтобы внутри квартала были не эти дома, а общественное пространство и зеленая зона. <...> Поддерживаю жителей, как поддерживал и раньше", — написал Вишневский в своем Telegram-канале по итогам встречи.

В предыдущий раз местные жители устраивали сход в субботу, 11 ноября. Участники составили обращение к губернатору Александру Беглову с призывом связаться с владельцами территории, которую предполагается отдать под застройку, ради создания на ней общественного пространства. Позже Вишневский направил главе города предложение провести переговоры с собственниками земли об обмене участка на другой.

Фото: Telegram-канал Бориса Вишневского