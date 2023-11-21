Памфилова обвинила релокантов и "ждунов осевших" в стремлении дискредитировать выборы президента

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента России уже ведется, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на конференции в рамках XIII Московской юридической недели. По версии чиновницы, подобные попытки идут как со стороны части релокантов, так и от некоторых оставшихся в России граждан.

"Вт те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы [президента]. И уже работают и там, и здесь [в России], ждуны осевшие не спят, просто затаились", — транслирует слова Памфиловой ТАСС.

Глава Центризбиркома отметила при этом, что не желает негативно высказываться о россиянах, которые покинули страну, ноне высказываются о ней.

Памфилова не впервые говорит о попытках воздействовать на выборы извне. В частности, подобные заявление она сделала в минувшем январе, рассуждая о подготовке к Единому дню голосования в сентябре 2023 года. В октябре член ЦИК Игорь Борисов предложил не допустить к наблюдению за выборами лиц, имеющих запрет на въезд в Россию, а также участников и организаторов опасных для страны организаций или же имеющих отношение к запрещенным организациям.

Фото: ЗАКС.Ру