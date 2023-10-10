Член ЦИК предложил не пускать на выборы три категории наблюдателей

Во время выборов следует отказать в пребывании на территории России трем категориям наблюдателей, заявил 10 октября член Центризбиркома Игорь Борисов. Свои соображения он озвучил на расширенном заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству извне и комитета СФ по международным делам.

Борисов напомнил, что наибольшее количество международных наблюдателей в России присутствовало во время выборов президента в 2018 году. Тогда за процедурой следили 1 513 человек.

"Необходимо исключить попадание в РФ лиц, чья деятельность имеет прямо противоположные цели с демократическими институтами вообще и с выборами в частности", — цитирует заявление члена ЦИК "Парламентская газета".

По словам Борисова, следует препятствовать наблюдению за выборами лицам, которым запрещен въезд в страну, членам и учредителям опасных для России организаций, а также имеющим отношение к запрещенным властями организациям.

По версии Борисова, к числу попыток вмешательства в избирательный процесс следует отнести DDoS-атаки, давление на членов избирательных комиссий и подготовку иноагентов якобы для участия в выборах и развязывания информационных войн.

На прошлой неделе ЦИК поведал о планах провести тренировку по использованию ГАС "Выборы" и комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В понедельник член ЦИК Борис Эбзеев высказался в пользу "департизации избиркомов".

О попытках повлиять на выборы извне в январе говорила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее версии, некие недруги готовились дискредитировать голосование в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру