Дрозденко поведал о планах запустить пассажирские авиаперевозки по Ленобласти

Власти Ленинградской области намерены развивать малую авиацию для пассажирских перевозок в пределах региона, рассказал 21 ноября губернатор Александр Дрозденко. Необходимость этого продиктована размерами области, считает он.

В своем выступлении на выставке "Россия" Дрозденко заявил, что по своим размерам возглавляемый им регион соответствует таким странам, как Венгрия или Австрия. В силу этого встает вопрос развития малой авиации, следует из его слов.

"Мы подписали соглашение строить малую авиацию. <...> Только проблема в том, чтобы она была доступна", — приводит ТАСС слова Дрозденко.

В качестве примера глава региона привел полученное предложение запустить вертолеты-такси. Согласно приведенным им оценкам, стоимость одного перелета может составить пять тысяч рублей и более, что делает затею заведомо провальной. "Жители этим транспортом пользоваться не будут, они лучше дойдут до автобуса, — высказался губернатор. — Сейчас мы считаем, чтобы цены были приемлемыми".

Также Дрозденко поведал о планах развивать в регионе поезда "Ласточка", а в крупных агломерациях запускать скоростные трамваи или скоростные короткие поезда.

Во вторник вступило в силу постановление правительства Ленобласти о выплатах беременным женам участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру