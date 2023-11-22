Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении закон о выплатах спортсменам в 2024 году

Заксобрание Петербурга на заседании 22 ноября в первом чтении приняло законопроект о выплатах спортсменам, которые были отстранены от международных соревнований, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Изменения внесут в Социальный кодекс. Законопроект поддержали единогласно.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, выплаты будут получать "сильнейшие спортсмены", которые отличились по итогам 2023 года. Депутат-единоросс Антон Соловьев, увлекающийся единоборствами, спрашивал, какие меры поддержки можно выделить для самбистов. Аналогичный вопрос он задавал еще на заседании профильных комиссий ЗакСа. Тогда ему объясняли, что самбо не включено в программу Олимпийских игр, хоть Олимпийский комитет признает данный вид спорта. Соловьеву предложили выступить с собственным законопроектом о поддержке самбистов.

Напомним, аналогичная норма была введена в начале 2023 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру