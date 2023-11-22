Думский мандат Власова перешел Василине Кулиевой

Освободившийся мандат члена фракции ЛДПР в Государственной думе достался координатору партии в Забайкальском крае Василине Кулиевой. Решение об этом единогласно утвердили в Центризбиркоме, о чем пишет ТАСС.

В среду 22 ноября Кулиевой вручили депутатское удостоверение.

Ее место в нижней палате до 1 ноября занимал Валерий Власов, в прошлом - глава петербургского реготделения ЛДПР. В Госдуму два года назад он избрался по списку.

Формально его исключение из своих рядов руководство фракции объяснило систематической неявкой на заседания комиссии по регламенту, хотя у 28-летнего политика на этот счет имелись другие предположения.

В течение года Власов был замечен во взаимодействии с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

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