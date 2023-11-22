Петербургский парламент приступил к рассмотрению Генплана

Законодательное собрание Петербурга 22 ноября в первом чтении одобрило проект Генерального плана города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ определит вектор развития города до 2040 года. Перед депутатами с презентацией выступил вице-губернатор Николай Линченко. В последний раз Генплан обсуждали в парламенте в 2005 году.

Линченко рассказал о разработке проекта Генплана, о планах по возведению нового жилья, развитии транспортной доступности и других градостроительных нюансах. Обратиться к вице-губернатору решили почти треть от присутствующих депутатов. В основном, чтобы поблагодарить спикера за подробный доклад. На общение чиновника с парламентариями ушло почти два часа.

Восемь депутатов решили развернуто высказаться о представленном проекте. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина заявила, что в целом поддерживает новый Генплан, но с некоторыми замечаниями. Ее соратник Михаил Амосов тоже назвал проект "хорошим". Он высказался против застройки района Лахты, где "Газпром" может построить еще пару небоскребов. "Яблочник" Борис Вишневский высказался против намыва на Васильевском острове и скоростной трассы М-7.

В первом чтении документ принят за основу единогласно. После оглашения результатов депутаты зааплодировали.

Напомним, во время подготовки проекта Генерального плана к профильной комиссии Смольного поступило более 11 тысяч предложений по внесению изменений в будущий документ. Почти половина (48%) была отклонена.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру